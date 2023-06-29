В Самаре специалисты рассказали, где купить продукты по самым низким ценам

Мониторинг провели в сетевых и несетевых магазинах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают проводить мониторинг минимальных цен. Местным жителям рассказали, где выгоднее купить продукты.

По информации городской администрации, для составления списка, проверили сетевые и несетевые магазины и ярмарки областной столицы. Так, выгоднее всего купить баранину за 320 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Капусту за 16,99 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Картофель за 14,89 рублей/килограммы в «Ленте» Железнодорожного района. Гречневую крупу за 49,27 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района.

Подобные мониторинги проводят, чтобы составить представление о потребительской корзине. Вся подробная информация указана на сайте мэрии.