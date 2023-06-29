Двор на улице Стара-Загора благоустраивают в Самаре

Инициаторами благоустройства двора на улице Стара Загора стали местные жители. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается благоустройство дворов и общественных пространств. Подрядчик уже выполняет работы в дворовой территории на улице Стара-Загора, 184 и 186. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, часть работ уже выполнена, сейчас ведется установка детской площадки, асфальтирование тротуаров. Дизайн-проект предусматривает ремонт проездов, монтаж детской площадки, также специалисты сделают тротуары, парковки и установят освещение.

Инициаторами благоустройства двора на улице Стара Загора стали местные жители. Они же вместе со специалистами участвовали в разработке дизайна, а сейчас наблюдают за ходом преображения.

Напомним, в 2023 году в Самаре более 50 дворов обновляется по программе «Формирование комфортной городской среды».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.