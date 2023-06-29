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НовостиОбщество29 июня 2023 7:31

Двор на улице Стара-Загора благоустраивают в Самаре

На данный момент часть работ уже выполнена
Ирина СИНЕГУБОВА
Инициаторами благоустройства двора на улице Стара Загора стали местные жители.

Инициаторами благоустройства двора на улице Стара Загора стали местные жители.

Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается благоустройство дворов и общественных пространств. Подрядчик уже выполняет работы в дворовой территории на улице Стара-Загора, 184 и 186. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, часть работ уже выполнена, сейчас ведется установка детской площадки, асфальтирование тротуаров. Дизайн-проект предусматривает ремонт проездов, монтаж детской площадки, также специалисты сделают тротуары, парковки и установят освещение.

Инициаторами благоустройства двора на улице Стара Загора стали местные жители. Они же вместе со специалистами участвовали в разработке дизайна, а сейчас наблюдают за ходом преображения.

Напомним, в 2023 году в Самаре более 50 дворов обновляется по программе «Формирование комфортной городской среды».

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