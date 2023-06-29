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НовостиОбщество29 июня 2023 7:53

В Самарской области горожане нашли ручную белку на улице

Животное с удовольствием общалось с людьми
Алена ПРОВКИНА
После получения угощения животные залезли на дерево. Фото: "Тольятти главный по новостям"

После получения угощения животные залезли на дерево. Фото: "Тольятти главный по новостям"

В городе Тольятти Самарской области местные жители поделились милыми кадрами. К горожанам пришли дружелюбные белки.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, белки обосновались в одном из дворов Комсомольского района. Животные с удовольствием берут у местных жителей угощения и прыгают на соседние места, чтобы получить лакомство. После этого они убегают на дерево, где прячут еду.

Напомним, совсем недавно самарцы обнаружили дружелюбного бобра у Лысой горы. Животное вышло на берег и оставило необычный подарок для гостей.