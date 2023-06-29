Задержанного в самарском аэропорту Игоря Сиротенко отпустили после беседы в СК

Следователи опросили Игоря Сиротенко как свидетеля по делу о поджоге ритуального салона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Игоря Сиротенко, которого накануне, 28 июня 2023 года, задержали в аэропорту Курумоч, отпустили после беседы в СК. Его опросили как свидетеля по делу о поджоге ритуального салона на улице Авроры, где погибли два человека.

По предварительным данным, опрос Игоря Сиротенко длился не более часа. Никаких претензий правоохранители ему не предъявили, пишет OBOZ.INFO. Так что после беседы мужчину отпустили домой.

Напомним, пожар в ритуальном магазине на улице Авроры в Самаре произошел в ночь на 18 ноября 2022 года. На тот момент там находились два человека: 31-летняя женщина и 61-летний мужчина. Первая погибла на месте, а второго с ожогами доставили в больницу, где пострадавший вскоре скончался. Проверка показала, что это был не несчастный случай, а поджог. Подозрение в совершении преступления пало на 31-летнего Аршака Енгибаряна и 53-летнего Георгия Цицерова. Их объявили в розыск, а затем заочно арестовали.

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