Житель Самары сделал флюорографию только после взыскания с него 5 тысяч рублей

Судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Самары, который состоит на диспансерном учете и обязан регулярно проходить флюорографическое обследование, посетил медучреждение только после вмешательства судебных приставов.
— 35-летний самарец не сделал флюорографию, хотя знал о своих обязанностях по прохождению осмотра не реже двух раз в год, так как состоит на диспансерном учете, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
Так как мужчина отказывался проходить обследование, судебные приставы Железнодорожного района Самары вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Только после этого мужчина прошел флюорографическое обследование.
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