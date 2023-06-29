Житель Самары сделал флюорографию только после взыскания с него 5 тысяч рублей

Судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары, который состоит на диспансерном учете и обязан регулярно проходить флюорографическое обследование, посетил медучреждение только после вмешательства судебных приставов.

— 35-летний самарец не сделал флюорографию, хотя знал о своих обязанностях по прохождению осмотра не реже двух раз в год, так как состоит на диспансерном учете, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Так как мужчина отказывался проходить обследование, судебные приставы Железнодорожного района Самары вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Только после этого мужчина прошел флюорографическое обследование.

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