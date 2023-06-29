В Самарской области перевернулся водитель самодельного трактора

Мужчина двигался на самодельном тракторе. Фото: ГУ МВД России по региону

В Кошкинском районе Самарской области пожилой мужчина решил опробовать самодельный минитрактор. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ночью в среду, 28 июня 2023 год,а на автодороге «Юрматка – М. Максимкино» пожилой мужчина сел за руль самодельного трактора. Водитель нарушил правила расположения транспорта. В результате, автолюбитель перевернулся и получил травму

В результате аварии, пострадавшего 66-летнего мужчину доставили в больницу. Его госпитализировали с травмой головы.