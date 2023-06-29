В Самаре нашли опасный газ в воздухе над п. Зубчаниновка

В Зубчаниновке отмечается максимальное содержание в атмосфере хлористого водорода
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре назвали самый неблагополучный район по состоянию окружающего воздуха. Им оказался Кировский район. При этом труднее всего дышать в поселке Зубчаниновка. Об этом говорится в региональной программе «Борьба с онкозаболеваниями в Самарской области» на 2019-2024 годы. Документ опубликован на сайте правительства губернии.
– В Зубчаниновке отмечается максимальное содержание в атмосфере хлористого водорода. Это вещество отрицательно влияет на дыхательную систему, – говорится в документе.
Также отмечается, что Самара является одним из городов с наиболее загрязненным атмосферным воздухом. Одна из причин – наличие большого числа автомобилей. Кроме того, воздух в областной столице перенасыщен пылью, которая забивается в легкие и может служить источником различных вирусных заболеваний.
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