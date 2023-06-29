В Тольятти на Московском проспекте полыхал мусор на площади 50 кв. м

Пожарные потушили возгорание в течение нескольких минут / Фото: t.me/tltvip

В четверг, 29 июня 2023 года, на Московском проспекте в Тольятти произошел пожар. Горожане сообщили в соцсетях, что за жилыми домами в небо поднимаются столбы черного дыма. Что именно произошло, рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 11:54. На Московском проспекте, 30 загорелся мусор. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, - сообщили в оперативном ведомстве.

На месте происшествия работали четыре человека и одна спецмашина. Они потушили возгорание в 12:14. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара пока неизвестны.

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