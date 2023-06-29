В Самарской области Chevrolet Niva влетела в Renault Logan и в отбойник

За рулем иномарки находился 66-летний водитель. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 28 июня, в 02:20 в Красноярском районе Самарской области 33-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva врезался в Renault Logan и в отбойник.

— Мужчина ехал со стороны Самары в направлении Тольятти. ДТП произошло в ходе движения на 1021,5 километре автодороги М-5 «Урал», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Не выбрав безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, он врезался в автомобилем Renault Logan. За рулем иномарки находился 66-летний водитель. После столкновения отечественная легковушка влетела в отбойник.

В ДТП пострадал водитель Chevrolet Niva, его госпитализировали в лечебное учреждение. Отмечается, что он за год три раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а водитель иномарки – четыре раза.

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