В Самаре ФАС выявила нарушение при закупке медоборудования за 2 млн рублей

Сотрудники ФАС выявили нарушение при проведении проверки по жалобе одной из компаний / Фото: samara.fas.gov.ru

Самарское УФАС выявило нарушение в закупке медицинского оборудования за 2 млн рублей. Один из участников торгов пожаловался на действия ГКУ «Самарафармация».

Так, казенное учреждение выступило заказчиком на поставку системы физиотерапевтической чрескожной электрической нейромиостимуляции. Цена контракта составила 2 млн рублей. Сотрудники антимонопольного органа в ходе проверки установили, что ГКУ указало такие технические характеристики медизделия, которым соответствует только один производитель.

- Данный факт нарушает закон о контрактной системе: описанию объекта закупки должна соответствовать продукция не менее двух производителей, - говорится в сообщении ведомства.

ФАС выдало казенному учреждению предписание, согласно которому заказчику рекомендуют не заключать контракт по итогам конкурса. Если потребность в медоборудовании сохранится, то следует провести повторные торги.

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