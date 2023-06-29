В Самаре волонтеры изготовили 50-ю маскировочную сеть

Волонтеры работают в пункте. Фото: https://vk.com/zovsamara63

В Самаре волонтеры продолжают посещать пункты по плетению маскировочных сетей в Кировском районе. Добровольцы работают с 1 апреля.

По данным районной администрации, добровольцы изготавливают около 2 единиц в день, что считается достойным результатом, который помогает спасать жизни на передовой. Право наклеить юбилейную звезду на сеть предоставили военнослужащему. Он поблагодарил волонтеров за поддержку.

Также в пункте плетут браслеты выживания «паракорд». Он расплетается за секунды и в руках бойца появляется крепкая веревка, длина которой – 5 м. Помимо этого, в пункте находится швейных цех, где девушки шьют солдатам одежду.