В Самаре детский сад № 338 присоединится к дошкольному учреждению № 172

Вновь образованное муниципальное учреждение будет находиться на ул. Искровской, 5. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре решили реорганизовать детский сад общеразвивающего вида № 172 и детский сад № 338. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации 29 июня.

Это делается в целях оптимизации системы образования Самары. Судя по документам, детский сад № 338, который находится на улице Ново-Садовой, 9а присоединится к МАДОУ «Детский сад № 172» на улице Искровской, 5.

Вновь образованное муниципальное учреждение будет называться «Детский сад общеразвивающего вида № 172» и будет находиться на ул. Искровской, 5. Также к нему переходят права и обязанности присоединенного детского сада.

В качестве причины реорганизации указывается, что отсутствует экономическая целесообразность ведения однородной деятельности двумя муниципальными учреждениями.

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