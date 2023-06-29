Президент России наградил орденом Кутузова бригаду спецназа из Тольятти

Владимир Путин отметил тольяттинских военнослужащих высокой наградой Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении бригады спецназа из Тольятти. Ее удостоили высокой госнаграды – ордена Кутузова. Об этом в среду, 28 июня 2023 года, сообщил глава Автограда Николай Ренц.

– Бойцы подразделения буквально с первого дня выполняют задачи СВО. Находясь на передовой, постоянно рискуя жизнью, наши земляки доблестно несут службу. Эти мужественные парни – истинный пример для каждого из нас. Тольятти гордится вами, наши славные воины! – написал мэр на своей странице в соцсети.

Согласно указу главы государства от 14 июня 2023 года, третью отдельную гвардейскую Варшавско-Берлинскую Краснознаменную орденов Суворова, Жукова бригаду специального назначения наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения спецоперации.

Напомним, ранее президент присвоил одному из бойцов бригады звание Героя России. Этой чести был удостоен младший лейтенант Виталий Красный. Ранее «КП-Самара» писала о герое-земляке и о том, какие подвиги он совершил на СВО.

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