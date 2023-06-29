В Самарской области проконтролировали строительство двух школ

Строительство продолжается. Фото: правительство региона

В Самарской области продолжается строительство образовательных учреждение. В скором времени школы откроют двери для учеников.

По информации правительства Самарской области, в этом и следующем году в губернии планируют ввести в эксплуатацию 9 новых школы на 10 тысяч учебных мест. Первый вице-губернатор – председатель правительства Виктор Кудряшов проконтролировал строительство социальных объектов – школы в Ставропольском районе, в 18-м микрорайоне Тольятти и Красноглинском районе. Школу в Тимофеевке начали строить еще до заключения соглашения, на средства областного бюджета. Действующую школу возвели еще в 60-х годах прошлого века и здание рассчитано на 95 учебных мест.

Новая школа поможет решить вопрос с дефицитом учебных мест. В четырехэтажном здании разместят учебные классы, спортивный и концертный зал. Готовность объекта превышает 80%. Вторую школу возводят в районе улицы 70 лет Октября, ее готовность составляет 16%.