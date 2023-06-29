«Поезд Памяти» прибыл на железнодорожный вокзал Самары 28 июня 2023 года

В Самаре гостей региона ждала культурная программа с экскурсией по городу. Фото: правительство Самарской области

Утром в среду, 28 июня 2023 года, в Самарскую область прибыл «Поезд Памяти». Его встречали на железнодорожном вокзале Самары.

Проект призван познакомить старшеклассников из России, Беларуси и других стран с историей Великой Отечественной войны и показать им места боевой славы. В этом году участниками стали 200 школьников из четырех стран.

Поезд уже побывал в Бресте, Гродно, Полоцке, Санкт-Петербурге, Нижним Новгороде. Проект позволяет также ребятам общаться со своими сверстниками из разных мест России и других стран.

В Самаре гостей региона ждала культурная программа с экскурсией по городу «Здесь тыл был фронтом», посещением военно-исторического музея, Бункера Сталина, исторического парка и театра юного зрителя, где прошел показ спектакля «Василий Теркин».

В этом году участниками образовательного путешествия стали 90 человек из России, 70 – из Беларуси, по 20 – из Армении и Киргизии. Акция будет проходить с 20 июня по 6 июля. Во время нее старшеклассники посетят восемь российских городов и шесть в Республике Беларусь.

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