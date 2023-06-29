В Самаре состоялось открытие лыжероллерной трассы

В рамках открытия прошли соревнования по лыжероллерам / Фото: vk.com/lb_chaika163

В среду, 28 июня 2023 года, в Самаре открыли новую лыжероллерную трассу. Ее обустроили на базе спортивной школы «Чайка». Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

- Открытие новой лыжероллерной трассы состоялось 28 июня. Спортивный праздник прошел в формате фестиваля, приуроченного к 100-летию министерства спорта РФ, - рассказали в ведомстве.

В рамках открытия прошли соревнования по лыжероллерам на призы ГАУ ДО СШ «Чайка», показательные выступления воспитанников школы, веселая эстафета с детьми и родителями, открытая тренировка. Также работали площадка военно-патриотического клуба и детская спортивная площадка «Веревочный парк». В праздничном мероприятии приняли участие более 300 человек.

Напомним, лыжероллерную трассу построили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Ее протяженность составляет более 6 км. Насколько известно, пока спортобъект будет работать в тестовом режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.