В Самаре увеличили скоростной режим на Южном шоссе

Теперь на Южном шоссе автомобилисты смогут ездить со скоростью до 80 км/ч Фото: Скриншот с видео

В Самаре на Южном шоссе вновь скорректировали скоростной режим. Теперь автомобилисты смогут ездить там немного быстрее. Об этом сообщил блогер Евгений Щекин.

Так, на Южном шоссе установили дорожные знаки, которые разрешают развивать скорость до 80 км/ч. Горожане уже давно ждали этого. Вот что они пишут в соцсетях: «Наконец-то! Свершилось!». Самарцы надеются, что теперь пробок на этом участке будет меньше.

Напомним, пару лет назад скорость движения на Южном шоссе ограничили до 40 км/ч. Эту меру ввели из-за плохого состояния проезжей части. Потом дорогу отремонтировали, и ограничение сняли. Автомобилистам разрешили ездить по участку со скоростью до 60 км/ч.

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