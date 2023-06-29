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НовостиОбщество29 июня 2023 10:45

Самарская область заняла первое место в конкурсе «Регион добрых дел»

Специалисты подвели итоги конкурса
Алена ПРОВКИНА
Регион занял первое место в конкурсе

Регион занял первое место в конкурсе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область стала победители о Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки «Регион добрых дел». Конкурс провели в рамках нацпроекта «Образование».

По информации правительства Самарской области, целью проекта является – создание условий для развития добровольческих инициатив, повышающих качество жизни в регионе и вовлекающих в деятельность большее число горожан. Самарская область одержала победу в конкурсе уже шестой год подряд. Регион стал лидером, набрав наибольшее количество баллов. Всего в конкурсе приняли участие 72 субъекта.

Губерния представили на конкурсе заявку «Мы вместе можем больше». Основу заявки составили мероприятия в сфере развития добровольчества, запланированные к реализации в 2024 года.