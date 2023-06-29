Самарцев приглашают к участию в конкурсе на эскиз памятника, посвященного СВО

Мемориал был установлен в парке Победы Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается прием заявок для участия в конкурсе на лучшую концепцию памятника специальной военной операции. Принять в нем участие могут все желающие. Об этом сообщили в мэрии.

– Несмотря на то, что ряд предложений уже поступил в адрес Управления главного архитектора Самары, оргкомитет решил объявить открытый конкурс на идею или эскиз памятника, чтобы в формировании визуального решения мемориала могли поучаствовать все жители региона, – пояснили власти города.

Для того, чтобы принять участие, нужно направить свою идею на адрес почты: architect@samadm.ru или Smo.samregion@yandex.ru. В заявке должен быть эскиз, описание идеи, предлагаемые материалы и конкретная локация в парке Победы, где будет установлен мемориал.

Прием заявок продлится до 1 июля 2023 года. Открытие памятника планируется в сентябре.

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