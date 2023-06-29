Тольяттиазот отметил лучших выпускников подшефных школ

В 2023 году выпускники подшефных школ завода показали хорошие результаты на ЕГЭ / Фото: ПАО "ТОАЗ"

ТОАЗ поздравил выпускников подшефных школ. Пяти абитуриентам вручили сертификаты на целевое обучение в Тольяттинском государственном университете. Они гарантируют ребятам получение стипендии от предприятия и дальнейшее трудоустройство на нем.

Напомним, завод поддерживает школы №№ 41, 55, 80, гимназию № 35 и лицей № 60. Все они участвуют в профориентационной программе «Школа – суз/вуз – предприятие». В учебных заведениях созданы инженерно-технические классы, где ребята углубленно изучают химию, физику и математику.

В 2023 году выпускники подшефных школ показали хорошие результаты на ЕГЭ. Среди них есть стобалльники, в том числе по химии. Кроме того, более 20 ребят стали золотыми медалистами.

– С каждым годом ученики, углубленно изучающие профильные предметы, демонстрируют все более высокие результаты при сдаче выпускных экзаменов. География подшефных школ расширяется, а значит, в скором времени на завод придет работать еще больше перспективных и целеустремленных сотрудников, – отметила начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО «ТОАЗ» Наталья Денисова.

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