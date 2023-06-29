Самарским работодателям рассказали, что делать при повышении МРОТ

Работодателям рассказали о необходимых изменениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работодателям из Самары рассказали, что делать при планируемом повышении МРОТ в 2024 года. На данный момент МРОТ по стране составляет 16 242 рубля.

По словам Александра Южалина, руководителя юридической практики в SuperJob, некоторые регионы могут самостоятельно устанавливать сумму МРОТ, но не менее общероссийского. С 2024 года планируется установить в размере около 19 247 рублей. Специалист отметил, что МРОТ – основная гарантия для работников. Заработная плата сотрудников, отрабатывающих полную норму рабочего времени, не должна быть ниже минимального размера оплаты труда. Также от МРОТ рассчитывают минимальный размер социальных страховых выплат и размер отпускных.

При этом, также стоит определить размер часовой тарифной ставки, увеличить размер окладов и внести изменения в штатное расписание и трудовые договоры работников.