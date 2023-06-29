В Самарской области приведут в порядок дорогу, ведущую в Татарстан

Работы будут выполнены в рамках нацпроекта по просьбам жителей Фото: правительство Самарской области

В Самарской области приведут в порядок дорогу «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района протяженностью 28,7 км. Новый асфальт появится на участке по просьбам жителей. Об этом сообщили в правительстве.

Дорога пользуется популярностью у автомобилистов – по ней добираются в Татарстан.

– По этой дороге следует транзитный транспорт, проходят пассажирские автобусные маршруты, школьные маршруты. Долгое время жители населенных пунктов Русская Васильевка, Новое Фейзуллово, Шпановское поселение, которые находятся в зоне прилегания данной дороги, обращались с просьбой ремонта, – рассказал глава Кошкинского района Юрий Горяйнов.

Работы на участке уже стартовали. В рамках проекта здесь устроят два новых слоя покрытия, выполнят уширение и усиление проезжей части. Обновление затронет и мосты в составе дороги.

Завершить капремонт должны к 1 июля 2025 года, но дорожники намерены сделать это раньше.