Дмитрий Азаров встретился с самарскими участниками форума «Сильные идеи для нового времени»

Представители самарской делегации рассказали губернатору о своих идеях и инициативах / Фото: Светлана Осьмачкина

В четверг, 29 июня 2023 года, губернатор Дмитрий Азаров встретился с делегацией Самарской области, которая принимает участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве. Сегодня ключевой день: лучшие проекты, вошедшие в топ-10, представят президенту России Владимиру Путину.

В этом году от Самарской области было подано более 1300 идей. В федеральный топ-1000 лучших проектов РФ вошли 63 самарские инициативы. Кроме того, регион занял третье место в рейтинге регионов по числу вошедших в федеральный топ-100 проектов. Он уступил только Москве и Санкт-Петербургу. В 2023-м от губернии в шорт-лист попали 8 идей.

Так, жители Самарской области отправили на форум различные инициативы: по благоустройству, по сохранению исторической среды, IT-проекты с экспортным потенциалом. К примеру, среди идей: цифровая платформа «Чаттерн», разработанная для сферы образования; цифровой проект «Социальный паспорт семьи», направленный на организацию и систематизацию помощи участникам СВО и их семьям; проект «Спаси жизнь», направленный на повышение грамотности населения в части предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

- Вы не боитесь принять решение и сделать шаг из зоны комфорта. Вы – люди, которые созидают, вы меняете мир к лучшему. Во многом именно благодаря вам и еще тысячам людей в нашей стране происходят позитивные изменения. Благодарю вас за то, что вы делаете для всего общества, - сказал на встрече с самарской делегацией Дмитрий Азаров.

Губернатор предложил проводить регулярные встречи с участниками форума в Самарской области, чтобы обсуждать развитие их проектов и необходимую помощь со стороны региона. Также Дмитрий Азаров предложил объединить усилия волонтеров с работой участников «Сильных идей для нового времени» и рассмотреть возможность проведения совместного форума.

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