В Тольятти установили освещение на территории ж/д вокзала

Светильники были вмонтированы в здание вокзала Фото: скриншот с видео

В Тольятти продолжаются работы по благоустройству ж/д вокзала. Недавно на территории появилось освещение, которое отсутствовало долгие годы. Об этом сообщил глава города Николай Ренц.

– Здесь нет опор освещения, некуда было подключиться. По договоренности с РЖД нашли решение и использовали здание самого вокзала, установили светильники. Теперь привокзальная площадь освещена, комфортна. Уверен, что пассажиры «Ласточки», особенно в осенне-зимний период, когда рано темнеет, увидят огромную разницу, – подчеркнул мэр Тольятти.

Николай Ренц отметил, что на этом работы не заканчиваются. На вокзале также ведется ремонт подъездных путей и разворотных площадок. Часть работ будет выполнена в этом году, остальные – в следующем.

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