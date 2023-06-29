В Самаре сбежавший из дома пес больше трех недель скитается по улицам

Самарцев просят помочь в поиске большого напуганного пса / Фото: Мягкие лапки new / vk.com

Жителей Самары просят помочь в поиске собаки по кличке Лорд. Пес уже больше трех недель скитается по улицам. Его никак не удается поймать.

- Сбежал канне-корсо по кличке Лорд. Он сейчас в стрессе. Его покусали собаки. Кроме того, он был задет автомобилем. Пса ищет большая группа людей, но не успевает за его перемещениями, - говорится в посте, размещенном в одном из зоосообществ.

Насколько известно, пес передвигается по улицам Советской Армии, Революционной, Митирева, Мориса Тореза. У Лорда темный окрас, уши и хвост купированы. На нем красный ошейник и кусок от поводка.

Всех, кто заметит четвероного беглеца, просят сообщить об этом по телефонам: 8-927-608-66-55 и 8-937-991-58-88. Ни звать, ни кричать, ни подходить и тем более пытаться ловить не нужно. Велик риск, что пес испугается и вновь убежит.

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