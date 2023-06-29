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НовостиПроисшествия29 июня 2023 12:26

«Позвал на помощь и убил отверткой»: в Чапаевске мужчина жестоко расправился с другом

В Самарской области мужчина убил отверткой помогавшего по хозяйству друга
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Суд уже вынес убийце приговор

Суд уже вынес убийце приговор

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Суд поставил точку в кровавой истории, которая произошла в Чапаевске зимой этого года. Один из местных жителей жестоко расправился с другом, который пришел к нему на помощь. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Все случилось в феврале в одном из домов на улице Красноармейской. Хозяин квартиры решил настроить телевизионную антенну. К нему на помощь пришел приятель. Но домой мужчина уже не вернулся.

Как установил суд, после успешной работы друзья решили выпить алкоголь. За этим последовала ссора, после которой хозяин жилья нанес гостю множество ударов ножом и отверткой. Ими они пользовались для наладки антенны. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Недавно суд признал жителя Чапаевска виновным по статье 105 УК РФ «Убийство». Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

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