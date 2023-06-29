В Самарской области возбудили уголовное дело по факту пожара в автобусе с детьми

ЧП произошло 1 июня 2023 года в поселке Новый Городок Фото: прокуратура Самарской области

Появились новые подробности ЧП, которое произошло в поселке Новый Городок Красноярского района 1 июня 2023 года. Там вспыхнул автобус, в салоне которого находились 28 человек, в том числе 24 ученика 4-х классов. Дети в этот момент возвращались со школьной экскурсии. К счастью, обошлось без пострадавших – пассажиры успели выбраться наружу.

В региональном СУ СК и прокуратуре начались проверки по факту произошедшего. Их результат озвучили в четверг, 29 июня 2023 года.

– В действиях собственника сгоревшего автобуса выявлены факты оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В отношении него возбуждено уголовное дело, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Отмечается, что собственник самовольно установил в транспортное средство газобаллонное оборудование, что является нарушением требований ФЗ.

Расследование дела находится на контроле.

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