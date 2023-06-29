В Самаре девять автобусов направили в объезд из-за ремонта на ул. Алексея Толстого

Трассы следования временно изменили автобусы №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 47, 61, 168, 172 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 29 июня 2023 года, в Самаре несколько автобусов направили в объезд участка улицы Алексея Толстого. Это связано с проведением там ремонтных работ.

- На улице Алексея Толстого от улицы Комсомольской до улицы Пионерской ведутся ремонтные работы. Автобусы №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 47, 61, 168, 172 направлены в объезд, - сообщает компания-перевозчик.

Автобусы №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 47 временно будут курсировать улицам Алексея Толстого, Комсомольской и Куйбышева в направлении площади Революции. Автобусы №№ 61, 168, 172 – по улицам Куйбышева, Комсомольской, Степана Разина в направлении «в город» и по улицам Алексея Толстого, Комсомольской и Куйбышева в направлении «из города».

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