В Самаре благодаря вмешательству жителей ликвидировали свалку на пр. Карла Маркса

Отходы лежали рядом с контейнерами. Фото: ЦУР Самарская область
Благодаря внимательности жителей в Самаре ликвидировали еще одну свалку. На этот раз – на проспекте Карла Маркса. Информацию сообщили в ЦУР Самарской области.
О накоплении отходов в соцсетях сообщили жители Промышленного района. Свалка образовалась на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Средне-Садовой. Мусор лежал рядом с контейнерами.
– Представители регоператора сообщили гражданам, что контейнер по этому адресу освобождают ежедневно, но площадка вокруг регулярно оказывается завалена строительным мусором. Содержание же контейнерной площадки – зона ответственности муниципалитета, – пояснили в ЦУР Самарской области.
В результате проблема была решена – 29 июня 2023 года местные власти организовали уборку площадки.
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