В Тольятти толпа мигрантов устроила массовую драку на ул. Жилина

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия
Фото: скриншот видео
В четверг, 29 июня 2023 года, на улице Жилина в Тольятти произошло ЧП. Там толпа мигрантов устроила шумные разборки. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- На улице Жилина мигранты что-то не поделили, и завязалась массовая драка, - рассказали местные жители. Момент попал на видео.
Информацию о случившемся прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ведомства, участники конфликта задержаны.
- Участковый задержал и доставил в отдел полиции всех участников конфликта. В настоящее время проводится проверка, - рассказали в облглавке.
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