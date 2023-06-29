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НовостиОбщество29 июня 2023 13:30

В Самаре жителям аварийного дома по решению суда предоставили новое жилье

С соответствующим иском обратилась прокуратура
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Дом, который был признан аварийным, находится на улице Водников

Дом, который был признан аварийным, находится на улице Водников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жители многоквартирного аварийного дома получили новое жилье после вмешательства прокуратуры. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Дом, который был признан аварийным и подлежащим реконструкции, находится на улице Водников, д. 31 литера АБ. 27 мая 2023 года комиссия признала ситуацию с состоянием здания угрозой возникновения ЧС. В связи с этим жильцы должны были получить новое жилье вне очереди.

Прокуратура направила в суд иск, в котором потребовала обязать ДУИ Самары обеспечить жителей благоустроенным жилым помещением. Жилье должны предоставить по договору соцнайма. Ленинский районный суд требования удовлетворил.

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