В Самаре на семи участках появятся светофоры с звуковым сигналом для слабовидящих пешеходов

Звуковой сигнал включается параллельно зеленому сигналу светофора / Фото: t.me/depgorhoz

В Самаре в 2023 году планируют продолжить установку современных светофоров со звуковым сигналом. Они необходимы для обеспечения безопасности слабовидящих пешеходов.

- Светофоры будут оснащены устройством звуковой сигнализации (УЗС). Оно включается параллельно зеленому сигналу. Смена уровня громкости может быть запрограммирована по времени суток, - сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

В этом году «заговорят» светофоры на семи участках. Необходимые работы проведут на Заводском шоссе, 63а; на улице Мира, 57; на улице Фадеева, 46; на пересечении улиц Чкалова и Мичурина; на пересечении Ракитовского шоссе и проспекта Карла Маркса; на улице Партизанской, 60 и на пересечении улиц Молодогвардейской и Пионерской.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.