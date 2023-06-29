В Самаре 29 июня 2023 года стартовал «Белый бал» для «Медиаперсон года»

Главное событие лета, организатором которого выступает «Комсомольская правда – Самара», проходит во второй раз

В четверг, 29 июня 2023 года, в Самаре стартовал «Белый бал», собравший самых ярких жителей города. Грандиозный праздник для партнеров и медийных персон города и области устроила «Комсомольская правда – Самара». Вечер начался с выступления директора Олеси Шакуровой, которая отметила успехи самарского филиала. Гостей мероприятия также приветствовал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

– Сегодня мы будем чествовать людей, которые отличаются талантом, креативом – тем, что выделяет медиаперсон из общей массы. Я участвую в этой церемонии второй раз и знаю, каким трудом люди достигают таких успехов. Хочу выразить благодарность номинантам и пожелать всем участникам хорошего настроения, – отметил Константин Пресняков.

Напомним, премия «Медиаперсона года» проходит в Самаре во второй раз. В прошлом году ее номинантами стали медийные персоны, о которых писали СМИ в течение года, работа и заявления которых оказывали значительное воздействие на жизнь и развитие региона. В результате были определены 15 победителей.

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