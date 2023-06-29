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НовостиОбщество29 июня 2023 15:29

В Самаре дорожники приступили к укладке искусственных неровностей на ул. Красных Коммунаров

Работы ведутся в границах улиц Калинина и 22 Партсъезда
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На улице появится четыре неровности

На улице появится четыре неровности

Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается ремонт улицы Красных Коммунаров. Сейчас дорожники укладывают искусственные неровности. Работы ведутся в границах улиц Калинина и 22 Партсъезда, где была завершена укладка нового асфальта.

– На этой улице будет четыре искусственных сооружения в местах пешеходных переходов: по одному – в районе перекрестков с улицей Калинина и улицей Средне-Садовой, две неровности – по обе стороны перекрестка с улицей Ново-Вокзальной, – рассказал мастер дорожного участка Роман Попов.

Всего работы будут выполнены на 173 участках. В их числе – объекты ремонта по дорожному нацпроекту, дороги, на которых в 2022 году зафиксированы ДТП с участием пешеходов, а также места концентрации дорожно-транспортных происшествий, где было 3 и более аварий.