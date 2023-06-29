Стало известно, куда будут направлены средства из бюджета Самары в 2023 году

Бюджет областной столицы обсудили на заседании гордумы. Фото: Самарская гордума

В четверг, 29 июня, депутаты Самарской городской думы обсудили исполнение бюджета за 1 квартал 2023 года и внесение изменений в бюджет 2023-2025 годы. В ходе заседания были выделены основные направления, куда будут направлены средства городской казны в текущем году.

В их числе оказались капитальный ремонт, оснащение и благоустройство территории школ и детских садов, развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей. Финансирование будет направлено и на обновление городского транспорта. В частности, речь идет о капремонте инфраструктуры электрического транспорта, закупке автобусов.

Отдельную долю средств планируется выделить на строительство водоводов на перекрестке улиц Клиническая и Горная до НФС-3 и на обеспечение жильем детей-сирот.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.