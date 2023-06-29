Дмитрий Азаров поручил создать «Навигатор сильных идей» в Самарской области

Мероприятие состоялось в Москве в четверг, 29 июня. Фото: Светлана Осьмачкина

В четверг, 29 июня, в Москве состоялся последний день третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Участие в пленарном заседании принял губернатор Дмитрий Азаров. В рамках сессии президенту РФ Владимиру Путину презентовали идеи и проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов форума.

Напомним, Самарская область активно принимала участие в форуме, благодаря чему попала на 4 место среди субъектов РФ по количеству поданных идей.

– У нас 8 проектов попали в топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени». А значит, эти идеи действительно и нужны, и востребованы нашей страной, всем сообществом. Я очень рад тому, что большинство из этих проектов уже получают поддержку на уровне нашего региона, – поделился Дмитрий Азаров.

Глава региона также отметил, что участники форума, добровольцы и волонтеры могут совместными усилиями способствовать реализации проектов. Он поручил областному министерству социально-демографической и семейной политики проработать возможность проведения совместного форума.

– Много людей, которые в эти проекты готовы включиться, но зачастую о них не знают. Обязательно это надо сделать, - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров также поручил разработать «Навигатор сильных идей» в Самарской области. Этот инструмент каждому человеку, который хочет реализовать ту или иную идею на своей малой родине, понять, где найти поддержку. Навигатор будет создан как в электронном виде, так и в виде брошюр.

Также губернатор дал поручение о поддержке всех проектов из Самарской области, которые попали в топ-1000 рейтинга форума «Сильные идеи для нового времени». Ряд из них уже получают различные меры поддержки на региональном уровне.