В Тольятти детские аттракционы в развлекательных парках работали с нарушениями

Среди нарушений – отсутствие нужной документации Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура провела проверку работы детских аттракционов в развлекательных центрах Тольятти. По ее итогам были выявлены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Так, в ТЦ «Русь на Волге» сотрудники ненадлежащим образом вели журнал ежедневного осмотра. Также были выявлены нарушения при эксплуатации аттракционов. А в клубе «Rise Up» частично отсутствовали документы.

В адрес владельцев были внесены представления об устранении нарушений. Этот процесс находится под контролем прокуратуры Тольятти.