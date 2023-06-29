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НовостиОбщество29 июня 2023 17:14

В Тольятти детские аттракционы в развлекательных парках работали с нарушениями

Об этом заявили в прокуратуре
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Среди нарушений – отсутствие нужной документации

Среди нарушений – отсутствие нужной документации

Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура провела проверку работы детских аттракционов в развлекательных центрах Тольятти. По ее итогам были выявлены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Так, в ТЦ «Русь на Волге» сотрудники ненадлежащим образом вели журнал ежедневного осмотра. Также были выявлены нарушения при эксплуатации аттракционов. А в клубе «Rise Up» частично отсутствовали документы.

В адрес владельцев были внесены представления об устранении нарушений. Этот процесс находится под контролем прокуратуры Тольятти.