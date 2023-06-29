Жара, грозы и дожди нагрянут в Самарскую область в начале июля 2023 года

Из-за высокой температуры в регионе объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в начале июля 2023 года. Информацию предоставили синоптики Приволжского УГМС.

Согласно прогнозу, 1 июля 2023 года температура воздуха составит +20, +25 градусов. Погода будет облачной, пройдут дожди и грозы. Порывы юго-западного ветра при этом достигнут 7-12 метров в секунду. Аналогичная погода сохранится ночью и днем 2 июля 2023 года.

Отметим, что конец текущего месяца будет не менее жарким. В пятницу, 30 июня 2023 года, температура воздуха достигнет +30, +32 градусов. Из-за этого в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Жителям советуют быть осторожнее при нахождении на улице.

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