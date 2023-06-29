В Самаре из-за перекладки теплотрасс перекроют проезд по трем улицам с 30 июня 2023 года

Дороги будут перекрыты до июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 30 июня 2023 года, в Самаре перекроют три улицы. Нововведения связаны с работами по перекладке теплотрасс. Об этом сообщили в мэрии.

Так, с 9:00 30 июня до 5:00 3 июля проезд будет запрещен по улице Гаражной на пересечении с Третьим проездом и по улице Мориса Тореза на участке от дома № 116 по улице Мориса Тореза до улицы Карбышева. В этот же период частично закроют проезд по улице Вольской – от улицы Каховской в сторону проспекта Кирова (четная сторона). С 9:00 30 июня до 5:00 10 июля движение запретят по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до улицы Ульяновской.

В указанные дни автобусы № 21, 34, 89, 99 и 229, перевозящие пассажиров от проспекта Металлургов, будут ходить по улицам Каховской, проспекту Юных Пионеров, проспекту Кирова и далее по своим маршрутам.

Троллейбусы № 7 от ООТ «Завод «Металлург» пройдут по Ремесленному переулку, проспекту Кирова, улице Стара-Загора. После этого они будут выезжать на проспект Кирова, на улицу Вольскую и далее по своему маршруту. А движение троллейбусов № 15 от ООТ «Завод «Металлург» будет организовано по трассе следования троллейбусного маршрута № 4.

Фото: администрация Самары

Фото: администрация Самары

Фото: администрация Самары

Фото: администрация Самары

Фото: администрация Самары

Фото: администрация Самары

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