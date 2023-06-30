Работы по перекладке теплотрасс в Самаре вышли на новый этап

Городские котельные готовы на 40% Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается перекладка теплотрасс. О тот, на каком этапе работы находятся в конец июня 2023 года, рассказали на совещании в городской администрации.

Сегодня в городе обслуживаются Самарская ТЭЦ, Самарская ГРЭС, Центральная и Привокзальная отопительная котельные, Безымянская ТЭЦ. Их готовность сейчас составляет 40%. Из 1110 км теплосетей полностью готовы порядка 60%.

Так, на теплотрассе на улице Фрунзе, Чапаевской и Шостаковича уже завершаются работы по благоустройству территории. Одновременно с этим перекладка ведется на Волжском проспекте. В ближайшие дни подрядчик начнет работать на улицах Гаражная, 3-й Проезд, Вольская, Мориса Тореза. В плановом режиме перекладка будет выполнена на улице Куйбышева от перекрестка с Ленинградской.

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