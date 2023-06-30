Только 12% жителей Самары готовы решать свои проблемы с психологами

42% не обращаются ни к кому и решают свои проблемы в одиночку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис SuperJob выяснил, сколько жителей Самары доверяют психологам и психотерапевтам. Противников оказалось 4 из 10. А доверить решение психологических проблем специалистам без сомнений готовы только 12% самарцев.

Самарцы до 34 лет готовы положиться на рекомендации психолога чаще, чем старшее поколение (51% и 23%). Среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей не доверяют специалистам 34%, а среди зарабатывающих более 80 тысяч рублей – 46%.

Чаще всего за психологической помощью горожане обращаются к своей второй половине (19%), друзьям (15%) и родственникам (11%). Другие отвечали: в соцсетях. А 42% не обращаются ни к кому и решают свои проблемы в одиночку.

За советом к родителям и супругам чаще приходят опрошенные от 35 до 44 лет, а к друзьям и психологам – до 34 лет. Однако 32% думают, что в сложной ситуации они обратятся за помощью к психологу или психотерапевту. Из них 12% в этом уверены, а 20% – скорее обратятся.