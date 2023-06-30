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НовостиОбщество30 июня 2023 4:24

В Самаре директор фирмы по капремонту скважин задолжал сотрудникам 1,5 млн рублей

Коллектив не получал зарплату с осени прошлого года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В отношении руководителя возбудили уголовное дело

В отношении руководителя возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор одной из организаций Самары попал под уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам. Оплата труда не велась на протяжении нескольких месяцев. Тогда в дело вмешалась прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, разбирательства начались вокруг руководителя ООО «Управление текущий капитальный ремонт скважин - Самара». Выяснилось, что он с сентября 2022 года не платил зарплату 14 сотрудникам. Долг составил более 1,5 млн. рублей.

Прокуратура внесла в адрес директора представление об устранении нарушений. В отношении него также было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Расследование находится на контроле.

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