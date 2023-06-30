Центр занятости завершают ремонтировать в селе Самарской области

Центр предназначен помочь жителям в поиске работы, смене специализации. Фото: национальныепроекты.рф

В селе Большая Черниговка Самарской области завершается ремонт центра занятости населения. Из оставшихся задач – ремонт входа, крыльца и обустройство пандуса для маломобильных граждан. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

В настоящий момент специалисты уже полностью оштукатурили потолок и стены, заменили старые деревянные окна на пластиковые, смонтировали межкомнатные двери. Отмечается, что в работе центра будет новое направление – кадровое консультирование.

Оно предназначено помочь жителям в поиске работы, смене специализации. В пространстве нового центра занятости будут встречаться потенциальный работник и бизнес. Люди смогут пройти первичное тестирование, получить поддержку психолога, а также возможность переобучиться по востребованным у работодателей профессиям.

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