Новая школа на 450 мест появится в селе Тимофеевка в Самарской области

На территории школы будут установлены спортивные площадки. Фото: министерство строительства Самарской области

В селе Тимофеевка Ставропольского района продолжается строительство школы на 450 мест. В рамках проекта будет возведено здание из трех этажей. Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области.

– Строители выполняют электромонтажные работы, монтаж внутренних сетей водоснабжения и водоотведения, устройство кровли. Также ведется благоустройство территории. В ближайшее время начнутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, – пояснили в Минстрое региона.

На первом этаже разместятся учебные кабинеты I ступени образования, обеденный зал, медицинский блок, слесарная мастерская. На втором этаже появятся кабинеты II-III ступени образования, актовый и спортзал, раздевалки с душевыми, кабинеты технологии. На третьем этаже обустроят кабинеты информатики, лаборантские и читальный зал.

На территории школы будут оборудованы спортивные площадки.

Сейчас техническая готовность объекта превышает 80%. Завершить строительство планируется в 2023 году.

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