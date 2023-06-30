В Самарской области увеличилось число жертв страшного ДТП с минивэном

Остальные пострадавшие продолжают лечение в больнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число жертв страшного ДТП с участием минивэна, которое произошло на границе Самарской области и Казахстана, возросло до семи. Об этом «КП-Самара» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

– В настоящее время под наблюдением медиков находятся семеро пострадавших. Четыре пациента – в тяжелом состоянии, еще трое – средней тяжести. Один пострадавший скончался от тяжести полученных травм, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, смертельное ДТП произошло в Большеглушицком районе ночью 27 июня 2023 года. Примерно в половине второго ночи на 110 км автодороги Самара-Большая Черниговка на границе с Казахстаном А-300 столкнулись Hyundai и минивэн Honda. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и четыре пассажира – все граждане других государств – получили смертельные травмы. Один пассажир минивена также скончался на месте происшествия.

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