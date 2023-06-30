Универсальная спортплощадка открылась для жителей поселка Самарской области

Первыми на игровое поле вышли воспитанники тренеров по футболу. Фото: национальныепроекты.рф

В поселке Нагорном Самарской области открылась универсальная спортивная площадка. Ее построили около стадиона «Восход». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Новый спортивный объект сделан с ограждением и искусственным покрытием. Торжественное открытие прошло на этой неделе. Там первыми на игровое поле вышли воспитанники тренеров по футболу.

Как отметили местные власти, на площадке могут заниматься все желающие жители. Предполагается, что универсальная площадка станет дополнительным стимулом для занятий спортом и ведение активного образа жизни.

Также объект должен поспособствовать развитию физкультурно-оздоровительного движения в поселке. Напомним, спортплощадка появилась в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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