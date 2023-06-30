В Самарской области замначальника Кинельской дистанции осудили за гибель рабочего

Трагедия произошла в Кинеле в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кинельский районный суд поставил точку в деле о гибели рабочего на ж/д путях. Обвиняемым по делу проходил заместитель начальника Кинельской дистанции. Суд признал его виновным. Информацию сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Напомним, трагедия произошла в июне 2021 года в Кинеле. Замначальника поручил рабочему измерить геометрию пути на участке железнодорожных путей с ограниченной видимостью. Безопасность труда при этом обеспечена не была. В результате мужчина попал под электропоезд и скончался на месте ЧП.

В отношении замначальника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам принудительных работ. Он также в течение года не сможет заниматься деятельностью, связанной с обслуживанием железнодорожного полотна и осуществлением железнодорожных перевозок.

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