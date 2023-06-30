У жителя Самарской области падчерица похитила Land Rover 1986 года выпуска и продала

С падчерицей у мужчины идут судебные тяжбы по разделу имущества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апреле 2023 года в Ставропольском районе Самарской области у 69-летнего местного жителя похитили автомобиль Land Rover 1986 года выпуска. Воровкой оказалась падчерица мужчины.

— На момент кражи транспортное средство находилось в нерабочем состоянии в гараже в селе Ягодное. С учетом износа ущерб был оценен в 100 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал, что подозревает падчерицу, с которой у него идут судебные тяжбы по разделу имущества. Как выяснили полицейские, 41-летняя ранее не судимая женщина продала автомобиль родственника без ключей и документов своему знакомому за 10 тысяч рублей.

Машину обнаружили возле одного из ГСК в городе Тольятти и вернули законному владельцу. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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