У жителя Самарской области падчерица похитила Land Rover 1986 года выпуска и продала

С падчерицей у мужчины идут судебные тяжбы по разделу имущества.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В апреле 2023 года в Ставропольском районе Самарской области у 69-летнего местного жителя похитили автомобиль Land Rover 1986 года выпуска. Воровкой оказалась падчерица мужчины.
— На момент кражи транспортное средство находилось в нерабочем состоянии в гараже в селе Ягодное. С учетом износа ущерб был оценен в 100 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина рассказал, что подозревает падчерицу, с которой у него идут судебные тяжбы по разделу имущества. Как выяснили полицейские, 41-летняя ранее не судимая женщина продала автомобиль родственника без ключей и документов своему знакомому за 10 тысяч рублей.
Машину обнаружили возле одного из ГСК в городе Тольятти и вернули законному владельцу. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.