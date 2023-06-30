В Самаре автобусы №21, 34, 89, 99 и 229 изменят маршрут из-за перекладки теплотрасс

Горожан просят заранее планировать поездки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжаются перекладка теплотрасс. В связи с проведением работ несколько дорог будут перекрыты, в общественный транспорт изменит маршрут. Об этом сообщили в мэрии.

С 9:00 30 июня до 5:00 3 июля 2023 года автобусы № 21, 34, 89, 99 и 229 по направлению от проспекта Металлургов будет осуществляться по улицам Каховской, проспекту Юных Пионеров, проспекту Кирова и далее по обычным маршрутам.

Изменения коснутся и работы троллейбусов. Так, троллейбусы №7 будут двигаться от ООТ «Завод «Металлург» по Ремесленному переулку, проспекту Кирова, улице Стара-Загора, затем снова выйдут на проспект Кирова и на улицу Вольскую, после чего уйдут на привычный маршрут. Троллейбусы №15 будут перевозить пассажиров от ООТ «Завод «Металлург» по маршруту троллейбуса № 4.

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