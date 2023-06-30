Лучшего слесаря аварийно-ремонтных работ в России выявят на конкурсе в Самаре

В конкурсе участвуют 40 лучших слесарей 2023 года

29-30 июня Самара принимает федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший слесарь ремонтно-восстановительных работ». Организатор первенства - Министерство труда и социальной защиты РФ при участии Правительства Самарской области и Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева. Соревнования проходят на площадке ООО «Самарские коммунальные системы».

Конкурс профессионального мастерства направлен на популяризацию и повышение престижа рабочих специальностей. В этом году впервые введена специальная номинация для слесарей аварийно-восстановительных работ – представителей одной из самых востребованных профессий в сфере ЖКХ, от квалификации которых зависит бесперебойная работа систем водоснабжения и канализации.

Претендентам предстоит продемонстрировать знание теории и умение быстро и качественно решать практические задачи

В конкурсе участвуют 40 лучших слесарей 2023 года более чем из 28 регионов России, в том числе двое из Самары, а также специалист из Луганской Народной Республики. Претендентам предстоит пройти через серьезные испытания: продемонстрировать знание теории и умение быстро и качественно решать практические задачи по обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сетей, а также ликвидации аварийных ситуаций. Эксперты будут оценивать соблюдение технологии производства работ, норм безопасности, владение передовыми приемами и методами труда и, конечно, скорость.

- Конкурс имеет большое значение. Он в первую очередь является профориентационным, но не менее важна возможность обменяться опытом с лучшими представителями своей специальности, что-то перенять и повысить свои навыки и профессиональную квалификацию, - отметила заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.

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